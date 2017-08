Gentiloni: liberazione di Mosul sconfitta decisiva per lotta a Daesh

La liberazione di Mosul in Iraq "è una sconfitta decisiva" per l'Isis. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sottolineando che il premier iracheno Haider al-Abadi "annuncia la liberazione di Mosul. Una sconfitta decisiva per Daesh. L'impegno italiano per stabilizzare l'Iraq continua". Anche il presidente francese Macron ha espresso il proprio plauso all'operato dell'esercito iracheno.