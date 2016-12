Gentiloni: Isis concentrato a Sirte

In Libia "per il momento lo Stato islamico è concentrato nell'area di Sirte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, intervenendo al Council of Foreign Relations, centro studi di New York. "Stimiamo che ci siano da 4 a 5mila combattenti in quest'area, i quali provano ad agire nelle aree circostanti, soprattutto laddove ci sono impianti e infrastrutture petrolifere", ha aggiunto.