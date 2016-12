Gentiloni incontra Lavrov: Russia faccia pressioni su Assad

Per il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, la situazione in Siria è delicata, anche se si sta lavorando per trovare una via d'uscita dopo la fine della tregua e il raid aereo sul convoglio Onu. "La via d'uscita è che Stati Uniti e Russia esercitino con maggiore decisione il loro ruolo nei confronti di chi sta sabotando la tregua", ha detto Gentiloni all'uscita dal suo incontro bilaterale con il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, all'Onu.