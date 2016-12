Gentiloni:distensione Turchia-Mosca

"Si è aperta una prospettiva per il processo di transizione in Siria e il gravissimo incidente tra Turchia e Russia non deve essere un ostacolo insormontabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, in visita a Doha al termine dell'incontro con il collega del Qatar Khaled Bin Mohammed Al-Attiyah. "Ci auguriamo una de-escalation", ha poi aggiunto il titolare della Farnesina.