Gentiloni: "Con Merkel visione comune su futuro Ue"

Tra Italia e Germania "c'è una visione comune che certamente sarà importante per il rilancio dell'Unione europea". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Berlino con Angela Merkel. Da parte sua la cancelliera tedesca, parlando di un'ipotetica fine dell'austerity, ha spiegato come in questa fase in cui "tutti i Paesi Ue stanno crescendo" serva "solidarietà, ma anche disciplina".