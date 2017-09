Riportare l'Onu in Libia: è questo per Paolo Gentiloni l'obiettivo da raggiungere nel corso dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Ce n'è bisogno - ha quindi spiegato il premier - per il processo di pace e per la questione migratoria, perché le condizioni dei rifugiati in Libia hanno bisogno di essere sorvegliate e migliorate sul fronte dei diritti umani. E nessuno meglio dell'Onu ci può aiutare".