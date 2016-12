Gentiloni: bomba Cairo non spaventa

"L'Italia è il Paese del dialogo e della pace e non sarà mai un Paese guerrafondaio. Ma non ci facciamo intimidire". Lo ha detto il ministro Paolo Gentiloni arrivato a Il Cairo dopo l'attentato di sabato contro il consolato italiano. "E' un fatto grave, un probabile avvertimento, non qualcosa rivolto particolarmente contro gli italiani, ma contro l'impegno comune nella lotta al terrorismo", ha poi aggiunto.