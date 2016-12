Gentiloni all'Onu: "Italia generosa nell'accogliere i migranti"

"Sono qui alle Nazioni Unite come testimone della generosità del popolo italiano nel ricevere chi approda sulle nostre coste". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, intervenendo al summit dell'Onu sull'emergenza immigrazione. "Investire in Africa per affrontare alla radice le cause delle migrazioni, investiamo in Africa per investire nel nostro futuro", ha aggiunto il titolare della Farnesina.