21 febbraio 2015 Gelo siberiano nell'est degli Stati Uniti

New York a -20 gradi, 23 le vittime Treni bloccati, alto rischio di incidenti stradali per il ghiaccio sull'asfalto, trasporti ingolfati. Da giorni la Grande Mela è nella morsa del Grande freddo

17:03 - Un'ondata di freddo eccezionale ha colpito l'est degli Stati Uniti, dove il maltempo ha già ucciso almeno 23 persone nel giro di una settimana. Le temperature in picchiata, ben sotto lo zero (a New York si sono toccati i -20 gradi), hanno contribuito ad alzare il rischio degli incidenti stradali. Gravi ingorghi nei trasporti, con i treni bloccati per ore alla stazione di Manhattan per il ghiaccio sui binari.