Gb, violenza giovanile: 20enne ustionata con acido a Londra

Nuovo episodio di violenza giovanile a Londra. Nel quartiere meridionale di Brixton una ragazza di 20 anni è stata ustionata con dell'acido in un'aggressione dai contorni non ancora chiariti. La vittima è stata portata in ospedale e le sue condizioni non sembrano gravi. L'uso di acido come arma da parte di baby gang è stato denunciato come un fenomeno sempre più frequente nelle periferie londinesi.