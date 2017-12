Gb, violento incendio in un edificio di 12 piani a Manchester

Un violento incendio è divampato in un edificio di 12 piani nella zona nord di Manchester. Le fiamme si sarebbero sviluppate al nono piano, per poi propagarsi anche sugli altri livelli. I vigili del fuoco hanno chiesto ai cittadini "di evitare la zona" e agli abitanti del quartiere "di tenere finestre e porte chiuse". Al momento non sono stati segnalati feriti o vittime.