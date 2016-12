Gb, vertice emergenza per alluvioni

Il governo britannico si riunirà per un vertice straordinario il giorno di Natale per affrontare l'emergenza inondazioni nel Paese. Forti piogge sono infatti previste in alcune zone della Gran Bretagna dalla serata, e sono stati diffusi numerosi "alert" in diverse località. La situazione peggiore è prevista nel nord dell'Inghilterra, già duramente colpito nelle ultime settimane.