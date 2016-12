Gb, velivolo cade sulla superstrada durante un airshow: sette le vittime

L'incidente è avvenuto a nord del Brighton city airport, dove si teneva lo spettacolo aereo della Royal Air Forces Association. Il pilota prima di toccare il suolo è riuscito a "sganciarsi" dal velivolo, un Hawker Hunter (storico apparecchio della Raf). Andy Hills, secondo la stampa locale, è in condizioni critiche e lotta per sopravvivere.



A27, una delle statali più trafficate - Subito dopo l'incidente, le autorità britanniche hanno chiuso la A27 - una statale molto trafficata con lunghi tratti a doppio scorrimento di marcia - e hanno inviato sul posto ambulanze ed elisoccorso. Il Royal Sussex County Hospital è entrato in "stato di allerta""e ha iniziato ad accogliere i primi feriti. In tutto ne sono arrivati 15 in modo lieve; uno, invece, è in fin di vita.



Numerosi filmati - L'incidente è stato ripreso da diverse angolazioni da molti spettatori o semplici curiosi: in pochi minuti le immagini, molte delle quali decisamente impressionanti, sono state pubblicate sui social network. L'Air Accident Investigation Bureau britannico - che ha inviato un team sulla scena del disastro - ha quindi chiesto a "chiunque in possesso di video o fotografie dell'incidente e delle sue fasi precedenti o successive di conservarle e aspettare ulteriori istruzioni poiché potrebbero essere utili per assistere gli investigatori".



Secondo incidente al Shoreham Airshow - Si tratta del secondo incidente avvenuto al Shoreham Airshow in pochi anni. Nel 2007, infatti, il 49enne Brian Brown, già stuntman nella saga James Bond, morì quando tentò un'acrobazia non autorizzata a bordo di un Hurricane della Seconda Guerra mondiale.