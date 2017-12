Gb, uomo diventa donna e va in pensione 5 anni prima

Il Regno Unito aveva detto no: un uomo che cambia sesso non può andare in pensione finchè non raggiunge l'età prevista dal suo sesso biologico. Ma la Corte europea non è stata della stessa opinione e Mb, nato uomo nel 1948 e diventato donna nel 1995, potrà andare in pensione 5 anni prima rispetto ai 65 previsti dalla legge inglese per gli uomini.