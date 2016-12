Gb, uomo accoltellato in centro commerciale a Londra: due arresti

Un uomo è stato accoltellato in un centro commerciale a White City, alla periferia ovest di Londra. Lo riferisce l'Independent online, precisando che due persone sono state arrestate. L'uomo, ferito, è stato ricoverato in un ospedale della città: le sue condizioni non sono state rese note. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, ma sembrano propendere per quella della criminalità locale.