Gb, una culla sulla tomba della figlia morta: per il Comune è "fuori legge"

"Sono infastidita dal modo in cui ci hanno trattati - ha detto Stacy al Daily Mail - forse abbiamo sbagliato a non chiedere il permesso, ma non credevo fosse necessario per mettere qualcosa sulla lapide di mia figlia. Anche se siamo andati avanti e abbiamo avuto altri figli non vuol dire che Maisy non faccia più parte della nostra vita".



Il lettino è stato posto in occasione del quarto anniversario della nascita della bambina. Per i genitori era semplicemente un modo per "tenere viva la sua memoria". Ma pochi giorni dopo la coppia si è vista recapitare una lettera da parte di Consiglio comunale di Immingham. "Nella speranza di non offendere o turbare nessuno la culla recentemente installata è contro le regole del cimitero", si legge nella missiva. E in conclusione: "Vi preghiamo di rimuoverla altrimenti saremo costretti a farlo noi". Sette giorni: il tempo fissato per la rimozione.



La coppia però non ha alcuna intenzione di togliere l'installazione. E ha assunto un vigile per sorvegliare la tomba della loro piccola affinché le forze dell'ordine non procedano alla rimozione. Dalla parte della coppia si sono schierate tantissime persone. E' stata lanciata una petizione online a cui hanno aderito più di 55mila utenti: cinque volte il numero degli abitanti della stessa Immingham dove risiede la coppia.



"Siamo molto grati a chi ci ha sostenuto in questo momento. Speriamo che serva a cambiare le regole", ha detto Stacy. Ma, per ora, nessun passo indietro è stato fatto da parte del Consiglio comunale che ha votato ugualmente per rimuovere il lettino dal cimitero.