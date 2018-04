Gb, una banana da mille sterline e... il team anti-frodi della carta di credito allerta l'ignara acquirente

"Cosa c'è di meglio di un frutto a merenda?", deve aver pensato Bobbie Gordon di Nottingham, in Gran Bretagna, mentre completava la spesa online presso il supermercato della catena Asda e acquistava una banana per sua figlia. Ma sullo scontrino il prezzo di 11 penny è improvvisamente lievitato a 930,11 sterline, poco più di mille euro. Ad allertare via sms la donna dell'anomalia nell'acquisto il team anti-frodi della società della carta di credito, con la quale stava effettuando il pagamento: la fattura superava infatti le mille sterline. L'azienda della grande distribuzione ha riconosciuto l'errore: "Vendiamo banane buone ma non valgono così tanto".

"Quando ho scoperto il costo della banana, ho detto a mia figlia di sette anni di gustarsi per bene la merenda", ha raccontato Bobbie Gordon alla Bbc.



"Anche se le nostre banane sono eccellenti, - è stato il commento di un portavoce del supermercato finito nell'occhio del ciclone - siamo d'accordo sul fatto che non valgono così tanto e chiaramente c'è stato un problema nel nostro sistema".



"Vorremmo ringraziare la signora Gordon per aver tenuto gli occhi aperti e segnalato questo errore del computer e stiamo indagando per assicurarci che non accada di nuovo", la rassicurazione finale.