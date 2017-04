Gb, un arresto a Birmingham: preparava un attacco con coltello

Un uomo è stato arrestato a Birmingham, in Gran Bretagna, con l'accusa di preparare un attacco terroristico con un coltello. La persona arrestata, di 21 anni, avrebbe avuto in casa una guida per fabbricare bombe e un manuale jihadista chiamato "il libro dei veleni dei Mujahideen". In manette è finito anche un 23enne con l'accusa di aver diffuso sul web materiale propagandistico dell'Isis che incoraggiava a compiere attentati.