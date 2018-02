Gb, Ukip scarica il leader: Bolton paga insulti ex a Meghan Markle

Henry Bolton non è più il leader dell'Ukip. I messaggi razzisti dell'ex partner, Jo Marney, contro Meghan Markle, promessa sposa del principe Harry, gli sono costati la poltrona che occupava da meno di sei mesi come leader del partito britannico euroscettico. E a salvarlo, non è bastato nemmeno il fatto di aver "scaricato" la partner, di 30 anni più giovane.