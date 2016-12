Gb, uccisa deputata laburista anti-Brexit: un arresto

Un gesto di violenza bruta che ferma il circo elettorale, fa saltare il banco delle previsioni e potrebbe determinare il risultato delle urne di qui a una settimana.



L'urlo del killer: "Britain first" - Lo scempio è avvenuto a Birstall, vicino a Leeds, nello Yorkshire, cuore dell'Inghilterra profonda. E secondo un testimone è stato annunciato da un grido: "Britain first" (la Gran Bretagna prima di tutto) urlato a quanto pare dall'assassino.



Solitario e fanatico, il ritratto dell'omicida - La polizia, per bocca di Dee Collins, funzionaria capo nella regione del West Yorkshire, resta per ora cauta sul movente e si limita a parlare di "incidente isolato". Ma conferma l'arresto di un uomo, Tommy Mair, 52 anni, bianco, originario di Batley, una cittadina del circondario. Di lui si sa poco, per ora: che era un solitario e che viveva appartato. Ma l'immagine che ne restituisce una foto scovata dal Mirror, un uomo di mezza età in mimetica e con un berretto chiaro da baseball in testa, appare compatibile con quella di un mezzo fanatico, più o meno squilibrato.



Chi era Jo Cox - Il racconto di chi ha assistito alla scena è quello di un atto premeditato, di un agguato. Jo Cox, 42 anni non ancora compiuti, moglie di Brendan, madre di due figli piccoli, ex attivista di Oxfam e beniamina del Labour in prima fila nel sostegno a un'azione internazionale per far finire la guerra in Siria come nella lotta alle nuove schiavitù e per l'apertura dei confini britannici ai profughi (in testa i piccoli siriani), è stata attaccata di fronte alla biblioteca di Birstall, dove secondo la tradizione britannica aveva in programma l'incontro settimanale con gli elettori del suo collegio.



Il marito: "Credeva in un mondo migliore" - Jo Cox "due cose soprattutto avrebbe voluto che accadessero ora. La prima, che i nostri due meravigliosi figli siano ricoperti di affetto e, la seconda, che tutti si uniscano per combattere contro l'odio che l'ha uccisa". A dirlo è Brendan Cox, marito della parlamentare laburista uccisa. "L'odio non ha un credo, una razza o religione, è velenoso - ha proseguito il marito in un comunicato -. Jo credeva in un mondo migliore e ha combattuto per esso ogni giorno della sua vita con un'energia e un entusiasmo che avrebbe stremato molti. E non avrebbe rimpianti sulla sua vita, ha vissuto ogni giorno in pieno".