Gb, "troppo stress": la domestica abbandona William e Kate

E' troppo impegnativo star dietro ai capricci di Baby George e Charlotte e rispondere a tutte le esigenze di William e Kate: parola di governante. Così la 35enne Sadie Rice, già apprezzata dalla Regina Elisabetta e dai reali di Norvegia, ha lasciato il suo posto di domestica da 40mila euro l'anno come addetta a pulizie, lavanderia, spesa e cucina nella residenza di Anmer Hall, a Norfolk. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia reale, ora alla ricerca di una nuova tuttofare. "Troppo stress, non ho più una vita", le motivazioni dell'addio.

Sadie Rice, già apprezzata a Buckingham Palace e prima dal principe Haakon e dalla principessa Mette-Marit di Norvegia, nel 2014 aveva firmato il suo contratto di lavoro con William e Kate. "E' una lavoratrice instancabile - assicura chi la conosce bene al Sun, il tabloid che per primo ha dato la notizia delle sue dimissioni, - ma i continui trasferimenti della famiglia nella residenza di Kensington Palace a Londra rendono insostenibile la mole di lavoro". Inoltre, "le continue e pressanti richieste del principe e della duchessa di Cambridge non le permettono di avere un momento libero", incalzano gli amici.



Ma dopo che la governante ha girato i tacchi e sbattuto la porta, sono partite le selezioni per trovare una sostituta, in contemporanea alla ricerca di una nuova segretaria per Kate: la precedente si è anch'essa dimessa.