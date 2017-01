Gb, triste Natale per la Regina: la nipote Zara Philips ha perso il secondo figlio

Zara Tindall, nipote della regina Elisabetta II d'Inghilterra, ha avuto un aborto spontaneo. Lo rendono noto fonti della Casa reale britannica. Zara (più conosciuta con il cognome da nubile, Phillips, per essere stata anche una campionessa di equitazione ) e suo marito, l'ex rugbista Mike Tindall, aspettavano il loro secondo figlio. Un portavoce della famiglia reale ha dato la notizia, annunciando che la coppia "ha perso il bambino" e chiedendo che la loro privacy sia rispettata. I due hanno già una figlia di due anni .

Trentacinque anni, la figlia primogenita della principessa Anna, nipote più grande della regina Elisabetta II, ex campionessa di equitazione, avrebbe dovuto dare alla luce il secondogenito in primavera.



E' sposata con l'ex internazionale di rugby, Mike Tindall e hanno già una bimba, Mia Grace, nata ad inizio 2014. La notizia arriva nel momento in cui la famiglia reale si appresta a celebrare le festività nella residenza di Sandringham, nell'Est dell'Inghilterra.