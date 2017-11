Gb, treno deraglia in periferia sud di Londra

Un treno della South Western Railway è deragliato vicino a Wimbledon, nella periferia sud-occidentale di Londra. Per ora non si hanno notizie di eventuali ferite o vittime, ma le autorità della London Underground (la metropolitana londinese) sono state costrette a sospendere il servizio della District Line tra le fermate di Parsons Green e Wimbledon, con notevoli disagi per i pendolari.