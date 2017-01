Gb, Theresa May: "Le sanzioni contro la Russia vanno mantenute"

Per la premier britannica, Theresa May, le sanzioni nei confronti della Russia andranno mantenute finché Mosca non rispetterà gli accordi di Minsk sull'Ucraina. Lo ha affermato durante la visita a Washington dove è stata ricevuta alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "In seno all'Unione Europea tutti continuiamo a seguire questa linea", ha concluso May.