Gb, Theresa May ammette obiettivo mancato e conferma cinque ministri

"Puntavo a una maggioranza più ampia e il risultato non è stato ottenuto". Così Theresa May dopo il voto di giovedì, dichiarandosi "dispiaciuta verso i candidati non rieletti che non meritavano di perdere il seggio". Il premier ha poi confermato che il ministro degli Esteri Boris Johnson, quello dell'Interno Amber Rudd, il cancelliere Philip Hammond, il ministro della Brexit David Davis e quello della Difesa Michael Fallon resteranno al loro posto.