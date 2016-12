Gb, sventato attentato alla ReginaArrestati quattro sospetti jihadisti

20:10 - Sventato dalla polizia britannica un presunto attentato alla Regina Elisabetta, nel giorno di anniversario dell'inizio della Prima Guera Mondiale commemorato in tutto il Commonwealth: è quanto riportano The Sun e Daily Mail. Quattro uomini, estremisti islamici, sarebbero stati arrestati giovedì notte a Londra dagli ufficiali del reparto antiterrorismo dopo mesi di sorveglianza.



I sospettati hanno tra i 19 e i 27 anni e sono accusati di aver preparato atti terroristici. I quattro sono stati interrogati nella notte. Si ritiene che avessero escogitato un piano per assassinare la Regina con un coltello. La casa del più giovane di loro, Yousaf Syed, che vive con la madre, era già stata oggetto di un blitz da parte delle forze armate in aprile.



Scotland Yard ha dichiarato che gli arrestati sono collegati al terrorismo islamico e che le loro proprietà sono in corso di perquisizione.



Elisabetta II nel frattempo ha confermato la sua partecipazione alla cerimonia del 9 novembre. La Remembrance Sunday, che ricorda i caduti in guerra inglesi, si terrà presso il Cenotafio, vicino Downing Street, ed è tradizione che inizi con la deposizione della prima corona di fiori sul Cenotafio da parte della Regina.



Poi ci saranno i saluti del Premier David Cameron e dei rappresentanti dell'opposizione. Le misure di sicurezza sono state rafforzate.