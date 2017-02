Gb: suicida n carcere l'italiano che uccise un poliziotto

E' stato trovato morto in cella, in Gran Bretagna, l' italiano condannato all'ergastolo per aver ucciso un poliziotto . Si tratta di Stefano Brizzi , 50 anni, killer di Gordon Semple, 59, il cui corpo era stato smembrato dal suo aguzzino dopo un incontro gay a Londra. Brizzi era rinchiuso nel carcere di Belmarsh. Brizzi si è suicidato, affermano fonti diplomatiche.

Brizzi è stato trovato morto nella sua cella domenica mattina. Un portavoce della Met Police ha dichiarato che la polizia è stata chiamata dalle autorità della prigione poco prima delle 10.15 di domenica mattina per un "prigioniero che non rispondeva". Il detenuto è stato quindi dichiarato morto all'interno del carcere. Fonti diplomatiche nella capitale britannica affermano che il 51enne si suicidato.



Il macabro delitto - Si conclude in questo modo una vicenda dai contorni tragici quanto macabri. Durante il processo era emerso che il killer aveva compiuto atti di cannibalismo nei confronti della sua vittima. Non solo, Brizzi, un ex tecnico informatico della City, aveva ammesso d'aver cercato di occultare il corpo immergendolo a pezzi nell'acido "ispirandosi" alla sua serie televisiva preferita 'Breaking Bad', ma aveva negato d'aver ucciso Semple, e sostenuto che questi fosse morto strangolato in un gioco erotico finito male.