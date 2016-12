Gb, staccò la spina alla figlia 12enne malata: "Nancy era solo un guscio"

19:15 - "Mia figlia non è più mia figlia, è solamente un guscio". Così Charlotte Fitzmaurice scriveva al giudice per fare interrompere le cure alla figlia Nancy, di 12 anni, gravemente malata fin dalla nascita. L'Alta Corte britannica, con una sentenza definita "storica", ha accolto la richiesta della donna che ha staccato la spina alla bimba, cieca e sofferente di idrocefalo, meningite e setticemia, ormai incapace di fare autonomamente qualsiasi cosa.

Anche il Great Ormond Street, l'ospedale londinese dove Nancy era ricoverata, ha appoggiato la difficile decisione della madre, ribadendo il principio del diritto alla "dolce" morte, intesa come fine delle sofferenze. La ragazza è morta il 21 agosto.



"Anche se so che è la decisione giusta - ha detto la madre di Nancy - non mi perdonerò mai. Voglio che i genitori sappiano che è giusto volere che il proprio figlio sia in pace, che non significa amarlo di meno".