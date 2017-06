Gb, sondaggio shock per la May: conservatori rischiano maggioranza

Sondaggio shock in Gran Bretagna: secondo YouGov i conservatori di Theresa May perderebbero 20 seggi, passando da 330 a 310 deputati. Lo anticipa The Times online, secondo cui alle politiche dell'8 giugno i laburisti di Jeremy Corbyn potrebbero guadagnare fino a 30 seggi, con almeno 257 deputati, contro i 229 attuali. Se così fosse, ai Tory mancherebbero ben 16 seggi per raggiungere la maggioranza assoluta e per May sarebbe una catastrofe.