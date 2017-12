Gb, "Sir Bradley Lowery": petizione per chiedere che il piccolo morto di cancro venga ordinato cavaliere

Il piccolo Bradley Lowery è scomparso a luglio. Aveva solo 6 anni e già da tempo lottava per sconfiggere un neuroblastoma, tumore maligno caratteristico dell’età pediatrica . La sua storia ha commosso l’Inghilterra e conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il piccolo era diventato la mascotte del Sunderland , la squadra inglese di cui era un grande tifoso, e aveva stretto amicizia con Jermain Defoe , ex calciatore del team. La sua storia ha acceso i riflettori sul neuroblastoma. Per questo, è stata lanciata una petizione affinché, durante gli imminenti New Years Honours , Bradley venga nominato cavaliere, "il più giovane nella storia della Gran Bretagna".

La petizione - Sono oltre 2.400 le persone che hanno firmato la petizione. "Per milioni di individui in tutto il mondo il coraggio e il sorriso di Bradley sono stati un'enorme gioia. La sua storia è "servita" a puntare i riflettori anche sugli altri bambini che stanno combattendo contro lo stesso male. Sarebbe il più giovane cavaliere d’Inghilterra. Una giusta eredità", recita la petizione.



Attualmente, solo i vivi possono essere nominati cavalieri. Tuttavia, i sostenitori della petizione chiedono che la legge venga cambiata affinché Bradley possa ottenere un giusto riconoscimento. Il piccolo ha già ricevuto un premio durante i Bbc Sports Personality of the Year. "E' meraviglioso - ha commentato Lynn Murphy, un'amica di famiglia - In soli sei anni Bradley ha lasciato il segno, più di altre persone in un'intera vita".