Gb, si schiantano dopo aver rubato un'auto: morti 5 giovanissimi

Cinque ragazzini sono morti alla periferia di Leeds, in Inghilterra, dopo che l'auto che avevano appena rubato si è schiantata contro un albero. Le vittime sono due ultraventenni, due 15enni e un 12enne. Altri due 15enni sono invece sopravvissuti allo schianto. Pare che i sette si fossero infilati tutti insieme nella vettura appena rubata, per una folle corsa finita in tragedia. I poliziotti sul posto hanno parlato di "un'orribile carneficina".