Gb, si dimette il vicepremier Damian Green: nel suo pc fu trovato materiale pornografico

Damian Green, numero due dell'esecutivo britannico guidato da Theresa May, si è dimesso. Lo ha annunciato Downing Street. Il vicepremier si è dimesso in connessione con l'inchiesta aperta a suo carico a seguito del ritrovamento di materiale pornografico nel suo computer nel suo ufficio ai Comuni nel 2008. Nella sua lettera di dimissioni, Green si è scusato per la sua condotta. Il primo ministro May ha detto di essere "estremamente triste".