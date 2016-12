Gb, sesso troppo rumoroso per i vicini: 23enne finisce in carcere

Due settimane di prigione per sesso troppo rumoroso. Protagonista della vicenda è Gemma Wale, di Small Heath, alla periferia di Birmingham, in Inghilterra. I suoi gemiti e le sue urla, ha stabilito un giudice, erano ad un livello di rumorosità oltre il limite del tollerabile durante un rapporto sessuale, arrecando danno e fastidio ai già esasperati vicini.

Sì perché Gemma, come riporta il Mail online, era già stata oggetto di un avviso per comportamento anti sociale alcune settimane prima, con litigi ad alto volume con il fidanzato, e la performance di sesso rumoroso ha costituito un'infrazione del regime di controllo al quale era stata sottoposta.



Nella sua sentenza, il giudice Emma Kelly ha stabilito che la focosa e turbolenta 23enne, con le sue urla e i suoi gemiti la signora Wale era di nuovo incorsa in un comportamento anti sociale.