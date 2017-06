Gb, seconda notte in ospedale per il principe Filippo

Seconda notte in ospedale per il duca di Edimburgo, dopo il ricovero di martedì sera a causa di una non ben precisata "infezione" derivante da un precedente problema di salute. Lo scrive la Bbc online, citando un portavoce di Buckingham Palace secondo il quale il principe Filippo, 96 anni, è in "ottimo spirito". Secondo il corrispondente della Bbc, il ricovero del marito della regina Elisabetta II "non desterebbe preoccupazione".