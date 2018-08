Gb, scopre di avere due uteri quando rimane incinta in entrambi

Per Jennifer Ashwood, 31enne britannica, è stata una grande sorpresa scoprire di aspettare due gemelli visto che non c'erano mai stati parti gemellari né nella sua famiglia né in quella del marito. Ma la sorpresa maggiore è arrivata quando durante la gravidanza i medici le hanno diagnosticato l'utero bicorne: Jennifer portava in grembo due figli allo stesso tempo in due uteri diversi. Il suo è un caso rarissimo: 1 su 500 milioni. In tutto nel mondo sono stati registrati soltanto 100 casi simili. Ma nonostante la malformazione la donna è riuscita a portare a termine la doppia gravidanza dando alla luce Piran e Poppy, un maschietto e una femminuccia. Mamma e bimbi stanno bene.