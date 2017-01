Gb,sciopero 24 ore dei lavoratori della metropolitana: caos a Londra

Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi 1 di 9 Afp Afp Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 2 di 9 Afp Afp Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 3 di 9 Afp Afp Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 4 di 9 Afp Afp Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 5 di 9 Afp Afp Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 6 di 9 Afp Afp Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 7 di 9 Afp Afp Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 8 di 9 LaPresse LaPresse Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. 9 di 9 LaPresse LaPresse Londra, caos per lo sciopero della metro: in milioni a piedi Vero e proprio caos a Londra per lo sciopero di 24 ore nei trasporti urbani: milioni di pendolari hanno trovato chiuse le stazioni della metropolitana della capitale britannica e si sono dovuti arrangiare a piedi, in taxi o prendendo autobus stracolmi. Interrotti anche i collegamenti della metropolitana tra i terminal 4 e 5 dell'aeroporto di Heathrow e le principali stazioni ferroviarie della regione. leggi dopo slideshow ingrandisci

Milioni di pendolari a piedi - Lunedì nero per i londinesi: lo sciopero della metropolitana della capitale britannica ha lasciato a piedi milioni di pendolari provocando gravissimi disagi all'intero settore dei trasporti. Chiuse quasi tutte le stazioni nel centro della city e cancellati i collegamenti. I passeggeri sono così stati costretti a servirsi di autobus super affollati, a prendere taxi o recarsi al lavoro a piedi.



Le cause dello sciopero - A provocare l'agitazione sindacale, iniziata domenica pomeriggio e della durata totale di 24 ore, una controversia sui posti di lavoro e la chiusura delle biglietterie. Il sindacato Rmt ha precisato che sta protestando contro "una crisi" nel servizio che ha portato già al taglio di 830 posti di lavoro, misura che ha determinato la mancanza del personale minimo necessario a gestire in sicurezza una stazione.



Le parole del sindaco - In un messaggio su Twitter, il sindaco Sadiq Khan ha definito l'agitazione "totalmente inutile" e ha denunciato chi sta "provocando difficoltà a milioni di londinesi". Il primo cittadino ha invitato entrambe le parti a riprendere rapidamente i negoziati.