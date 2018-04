Gb, scappa con un machete dopo incidente: caccia all'uomo a Dudley

E' caccia all'uomo a Dudley, nella periferia di Birmingham, in Inghilterra. La polizia è sulle tracce di un uomo che, dopo essersi schiantato con la sua auto contro altre vetture in sosta, sarebbe fuggito a piedi con un machete in mano. Un passante ha riportato ferite alle gambe in seguito all'incidente ed è stato portato in ospedale. "Gli agenti stanno conducendo una ricerca dell'area e parlano con i testimoni", ha detto un portavoce della polizia.