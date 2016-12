Gb, scandalo abusi sessuali: più di 300 agenti sotto accusa

Quel che sciocca maggiormente è che fra le vittime dei poliziotti ci sarebbero molte persone che avevano già subito una violenza, in particolare in ambito domestico e che erano state, dunque, allontanate da casa. "Questa è la peggiore forma di corruzione e non può essere in nessun caso giustificata o perdonata", ha detto Stephen Watson, che guida un organismo anti-corruzione della polizia inglese.



Si è espressa molto duramente anche il ministro dell'interno, Amber Rudd, che ha definito il rapporto scioccante e si è già incontrata coi vertici delle forze di polizia per contrastare l'allarmante fenomeno. Il rischio, appunto, è che questi risultati possano minare gravemente la fiducia dei cittadini nelle forze dell'ordine.