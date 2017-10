Gb, ristoratore cerca lavapiatti donne: "Sono più adatte, puliscono meglio"

Cercasi lavapiatti donne. Per un ristoratore di Croydon (Gran Bretagna) la propensione ai lavori domestici è un fatto di natura. E i maschi, come ha precisato nell’annuncio di lavoro postato sul sito internet Indeed, sono privi del talento richiesto. " Io sono disordinato, come moltissimi uomini che conosco - ha detto in un’intervista al Croydon Adviser - sono le mogli, le fidanzate, le mamme e le zie a prendersi cura di loro".

Talento innato - Nel ristorante di Ridvan Das, un imprenditore 24enne, il menu propone piatti mediterranei. E anche la selezione del personale, a quanto pare, di britannico ha ben poco. Niente test psicoattitudinali, nessun assessment col curriculum in mano. Basta uno sguardo per capire qual è il ruolo giusto per ogni candidato. Maschi e femmine sono i benvenuti, purché rispettino le leggi di natura. "Mia mamma è brava a pulire, la mia fidanzata riordina sempre - ha ribadito il titolare - è evidente che le donne lavino i piatti meglio degli uomini".



A ognuno il suo ruolo - In Gran Bretagna la legge vieta di selezionare il personale in base al sesso. Ma Das respinge le accuse di discriminare i maschi. "Abbiamo quattordici dipendenti, in prevalenza uomini. Assumiano chiunque abbia esperienza nel settore". Quando si tratta di scegliere le mansioni, però, la policy aziendale non ammette deroghe. Visto che serietà e rispetto per i clienti vengono prima di tutto, solo chi ha le competenze giuste può ambire a lucidare forchette e coltelli. "Su quattro addetti alle pulizie, l’unico uomo aiuta spostare i frigoriferi. Il capo è una donna, ed è lei a controllare che tutto sia perfetto". Se il ristorante ha superato a pieni voti i controlli igienici, secondo il proprietario, è tutto merito dall’intuito femminile.



Parità di genere in sala - E mentre le donne comandano tra i lavandini, in sala da pranzo la parità di genere è sacra. Questione di organizzazione del lavoro: dopo l’approvazione delle professioniste del pulito, i camerieri devono solo consegnare il piatto. Un incarico che non richiede doni particolari, tanto da essere affidato perfino ai maschi. Intanto, Das ha fatto sapere che il nuovo dipendente sta per prendere servizio. L’unico inserviente uomo avrà un superiore in più.