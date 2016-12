Gb, regina a parlamento Scozia: "Ho fiducia nei vostri deputati"

"Resto fiduciosa che i parlamentari scozzesi utilizzeranno il loro potere in modo saggio per continuare a fare gli interessi di tutta la Scozia". Lo ha detto la regina Elisabetta II, aprendo la quinta sessione del parlamento scozzese a Edimburgo, la prima dopo la Brexit. Come da tradizione, la sovrana britannica, accompagnata dal principe Filippo, trascorrerà in Scozia una settimana all'inizio di luglio.