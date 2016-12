15 dicembre 2014 Gb, ragazzine salvate dal fango Le due adolescenti sono rimaste bloccate nel fango sull'isola di Sheppey, al largo della costa del Kent. L'allarme lanciato grazie ai cellulari Tweet google 0 Invia ad un amico

14:55 - Brutta disavventura in Inghilterra, al largo della costa del Kent, per due ragazzine, tra i 13 e i 15 anni, rimaste bloccate nel fango sull'isola di Sheppey mentre facevano una passeggiata. L'allarme è stato lanciato grazie ai loro cellulari. I vigili del fuoco, insieme agli uomini della Royal National Lifeboat Institution, sono riusciti a trarle in salvo. Per le adolescenti, tanta paura ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le teenagers salvate dal fango