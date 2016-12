Gb, ragazzine fuggirono in Siria per unirsi all'Isis: una è morta

E' morta in Siria una delle tre ragazzine musulmane londinesi che nel febbraio 2015 lasciarono la Gran Bretagna per unirsi all'Isis. La 17enne Kadiza Sultana sarebbe rimasta uccisa in un raid aereo russo su Raqqa alcune settimane fa, secondo le informazioni, per ora non verificabili, raccolte dal legale della famiglia. Le tre entrarono in Siria dalla Turchia: la loro immagine all'aeroporto di Gatwick fece il giro del mondo.