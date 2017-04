Gb, ragazza genovese trovata morta nel suo appartamento di Londra

Una ragazza genovese di 19 anni, Benedetta Podestà , è stata trovata morta nel suo appartamento di Londra . La giovane lavorava come cameriera in un pub. E' stata la madre della ragazza a dare l'allarme visto che non la sentiva dal 25 aprile. La donna ha contattato alcuni amici della figlia che vivono a Londra per andarla a cercare. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte.

La ragazza, secondo le prime informazioni, non era andata a lavoro perché non si sentiva bene da alcuni giorni. Non era la prima volta che si trovava nella capitale inglese: la giovane ci era già stata nel 2012. Allora si era trasferita con alcune amiche per un periodo con l'obiettivo di studiare la lingua. Il sostituto procuratore genovese Federico Manotti ha aperto un fascicolo per atti relativi al decesso.



Il 15 aprile un'altra ragazza italiana, Francesca Bisco, 24 anni originaria di Adria (Rovigo), è stata trovata morta a Londra nel suo appartamento. Ma in quel caso con ogni probabilità si è trattato di un suicidio visto che gli stessi genitori avevano spiegato che la ragazza nell'ultimo periodo era molto giù di morale.