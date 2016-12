Gb,protesta per violenza agenti Usa

07:07 - Alcune centinaia di manifestanti nella tarda serata di mercoledì hanno bloccato un centro commerciale a Londra nel corso di una manifestazione indetta contro le violenze della polizia degli Stati Uniti. "Io non posso respirare" ("I can't breathe") è stato uno degli slogan urlati dai manifestanti in ricordo delle ultime parole pronunciate dal nero Eric Garner prima di morire a Staten Island, per la stretta alla gola di un poliziotto bianco.