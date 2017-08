Gb, progettava strage al concerto di Elton John: ergastolo a 19enne

Haroon Syed, il 19enne londinese di fede musulmana arrestato lo scorso anno con l'accusa di aver progettato di far esplodere una bomba al concerto di Elton John in occasione dell'anniversario degli attacchi dell'11 settembre, è stato condannato all'ergastolo a Londra. Il giovane dovrà trascorrere dietro le sbarre almeno 16 anni e mezzo prima che possano scattare i tempi per richiedere una qualche forma di riduzione della pena.