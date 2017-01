Gb, principessa Anna: "La regina Elisabetta si sente meglio"

La regina Elisabetta II si sente "meglio" anche se non ha preso parte alla messa di Capodanno. Lo ha reso noto la principessa Anna uscendo dalla chiesa con il padre, il principe Filippo e altri membri della famiglia reale. Buckingham Palace ha diffuso una nota nella quale afferma che la regina "è ancora convalescente" a causa di "un'influenza persistente" e per questo motivo non ha preso parte alla messa.