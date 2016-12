Gb, primarie Tory in "rosa" per il dopo Cameron: May sfida Leadsom

Saranno Theresa May e Andrea Leadsom a sfidarsi nelle primarie dei Tory dopo la dimissioni di David Cameron. E' l'esito del voto tra i 329 parlamentari del partito conservatore britannico: 199 si sono espressi per la ministra degli Interni May, 84 per la sottosegretaria all'energia Leadsom, espressione della componente più euroscettica del partito. Fuori dalla corsa è rimasto il terzo sfidante, il ministro della Giustizia Michael Gove.