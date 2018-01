Gb, politici "beccati": ogni giorno 160 tentativi di connessione a siti hard in Parlamento

I dati risultano dalla verifica fatta in base ad una formale richiesta, in virtù della legge per la libertà d'informazione promulgata nel 2000. E arrivano sulla scia degli scandali riguardo molestie sessuali e foto pornografiche ritrovate nei pc dei parlamentari, compreso quello dell'ex braccio destro della premier Theresa May, Damian Green, poi dimessosi. In ogni caso bisogna evidenziare come il numero di tentativi di accesso sia diminuito negli ultimi anni: nel 2015 furono 231.020, mentre l'anno scorso 113.208.