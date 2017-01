Gb, polemiche sulla regina Elisabetta: prima il raffreddore, ora la Brexit

Non era presente alla messa di Natale a Sandringham, nel Norfolk, per la prima volta in quasi trent'anni. E, anche se Buckingham Palace ha chiarito che la sua assenza era dovuta a ragioni precauzionali (ossia recuperare dal brutto raffreddore), non si placa il chiacchiericcio intorno alle condizioni di salute della regina Elisabetta. I sudditi, infatti, manifestano una certa preoccupazione, come sottolineano i giornali del Regno Unito, 'aggravata' dal fatto che 'sua Maestà' è sempre stata restia dal divulgare particolari della sua vita privata.