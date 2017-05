Gb, per un tycoon russo divorzio da record: 536 milioni di euro alla ex

Un conto del divorzio da record per un miliardario russo che deve sborsare 453 milioni di sterline (pari a 536 milioni di euro) alla ex moglie. Lo ha stabilito l 'Alta corte di Londra a conclusione di una causa legale fra i due, lui 61 anni e lei 41, di cui non sono state rivelate le identità. Alla donna è andato il 41,5% di tutti i " beni matrimoniali " della coppia.

Quasi nulla si sa della coppia. Il miliardario si è arricchito facendo il trader nel settore petrolifero mentre la ex consorte è originaria dell'est Europa.



Divorzio, così cambia in Italia - Di recente la Cassazione ha cambiato i criteri per il calcolo dell'assegno, archiviando il "tenore di vita". Il mantenimento, hanno deciso i supremi giudici, non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente.